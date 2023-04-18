Двух основных игроков «Интера» пришлось разнимать на тренировке

В «Интере» не всё гладко, причём, судя по всему, не только в плане результатов. В социальных сетях журналисты TuttoMercatoWeb опубликовали видео, на котором видно, как вратарь Андре Онана во время игры в «квадрат» толкает полузащитника Марсело Брозовича. Хорват резко отреагировал на действия камерунца, и нескольким игрокам «Интера» пришлось вмешаться, чтобы дело не дошло до драки.

«Интер» в среду проведёт домашний ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики». В первой игре на прошлой неделе команда Симоне Индзаги победила на выезде со счётом 2:0.

Добавим, что в Серии А «Интер» на текущий момент занимает пятое место.