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Лига чемпионов

Генич дал прогноз на матч «Челси» - «Реал»

18 Апреля 2023 • 14:38 Комментировать

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от ответного матча лондонского «Челси» с мадридским «Реалом» в рамках четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

«Есть вера, что на каком-то отрезке «Челси» может додавить «Реал», какой-то голик все же воткнуть. Но и соперник при таком наборе футболистов без гола не должен уйти. Мой прогноз - обе забьют», - передает слова Генича «РБ Спорт».

Ответная встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне сегодня, 18 апреля, начало – 20:00 по московскому времени. В первом матче «Челси» уступил со счетом 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Константин Генич
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