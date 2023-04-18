Титов дал прогноз на матч «Челси» - «Реал»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о предстоящем ответном поединке между лондонским «Челси» и мадридским «Реалом» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов.

«Реал» - суперопытная команда, которая понимает, что нужно делать. «Челси» обязан будет бежать в атаку, тут-то его встретят кинжальные контратаки с Бензема. Думаю, «Реал», скорее всего, выиграет снова», - передает слова Титова издание «РБ Спорт».

В первом матче «Реал» одержал победу со счетом 2:0. Ответная встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.