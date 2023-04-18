Руй Кошта: «Будем сражаться до последнего»

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов лиссабонская «Бенфика» уступила со счетом 0:2 миланскому «Интеру», но, несмотря на такой неблагоприятный расклад, президент клуба Руй Кошта уверен в том, что его команда сделает все возможное для победы.

- Да, был неудачный результат, первый за 13 матчей, в ходе которых были одержаны десять побед и две ничьих в Лиге чемпионов. Наша обязанность - бороться до последнего, до конца. И все мы уверены в том, что футболисты именно так и поведут себя, - цитирует президента клуба A Bola.

Матч между миланским «Интером» и «Бенфикой» состоится в среду.