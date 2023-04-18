Куртуа: «Мы надеемся на спокойный и тактически сложный матч, а не на взрывную игру с первых минут»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не ждёт сумасшедшей игры в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с «Челси». Матч состоится сегодня в 22:00 по московскому времени на «Стэмфорд Бридж». Первый поединок «Реал» выиграл на «Сантьяго Бернабеу» 2:0.

«Челси» испытывает кризис, если посмотреть на количество очков команды в Английской премьер-лиге, но они всегда являются сложным соперником. Сложно найти лёгкого соперника из Англии. «Челси» обязан атаковать в ответном матче, это может помочь нам лучше справиться с ситуацией. Мы надеемся на спокойный и тактически сложный матч, а не на взрывную игру с первых минут» – сказал Куртуа в интервью Mirror Football.