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Лига чемпионов

Куртуа: «Мы надеемся на спокойный и тактически сложный матч, а не на взрывную игру с первых минут»

18 Апреля 2023 • 12:34 Комментировать
Челси
...
Реал Мадрид
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Через 8 ч. 21 мин.

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не ждёт сумасшедшей игры в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с «Челси». Матч состоится сегодня в 22:00 по московскому времени на «Стэмфорд Бридж». Первый поединок «Реал» выиграл на «Сантьяго Бернабеу» 2:0.

«Челси» испытывает кризис, если посмотреть на количество очков команды в Английской премьер-лиге, но они всегда являются сложным соперником. Сложно найти лёгкого соперника из Англии. «Челси» обязан атаковать в ответном матче, это может помочь нам лучше справиться с ситуацией. Мы надеемся на спокойный и тактически сложный матч, а не на взрывную игру с первых минут» – сказал Куртуа в интервью Mirror Football.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Тибо Куртуа
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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