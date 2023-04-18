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Лига чемпионов

Куртуа: «Надеюсь, плохая серия «Челси» продолжится в матче с «Реалом»

18 Апреля 2023 • 12:29 Комментировать
Челси
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Реал Мадрид
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Через 8 ч. 20 мин.

Голкипер «Реал» Мадрида Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча с «Челси» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Первую игру «королевский клуб» выиграл со счётом 2:0 у себя дома.

«Честно говоря, не понимаю, как «Челси» может настолько плохо выступать в Английской премьер-лиге. У них есть футболисты мирового класса, которые способны достичь успеха. Тем не менее, я надеюсь, что их неудачная серия продолжится в матче с «Реалом», – заявил Куртуа в беседе с Mirror Football.

«Челси» сейчас идёт на одиннадцатом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Куртуа выступал за эту команду ранее: бельгиец числился игроком «Челси» с 2012 года, но провёл за клуб четыре сезона, так как до дебюта в стане «синих» выступал на правах аренды за мадридский «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Тибо Куртуа
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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