Куртуа: «Надеюсь, плохая серия «Челси» продолжится в матче с «Реалом»

Голкипер «Реал» Мадрида Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча с «Челси» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Первую игру «королевский клуб» выиграл со счётом 2:0 у себя дома.

«Честно говоря, не понимаю, как «Челси» может настолько плохо выступать в Английской премьер-лиге. У них есть футболисты мирового класса, которые способны достичь успеха. Тем не менее, я надеюсь, что их неудачная серия продолжится в матче с «Реалом», – заявил Куртуа в беседе с Mirror Football.

«Челси» сейчас идёт на одиннадцатом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Куртуа выступал за эту команду ранее: бельгиец числился игроком «Челси» с 2012 года, но провёл за клуб четыре сезона, так как до дебюта в стане «синих» выступал на правах аренды за мадридский «Атлетико».