Канселу может выйти в матче против «Манчестер Сити» в центре поля

Жоау Канселу может получить для себя новую роль в «Баварии» под руководством Томаса Тухеля. Правый защитник может выйти в центре поля в ответном матче с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Филипп Кесслер в социальных сетях.

Причина такого решения Тухеля заключается в том, что немца не устраивает нынешняя форма основного полузащитника Леона Горецки. Вместо немца Томас хочет выпустить в стартовом составе Канселу в паре с Йозуа Киммихом.

Отметим, что Канселу сейчас принадлежит как раз «Манчестер Сити» и выступает за «Баварию» на правах аренды до конца сезона.