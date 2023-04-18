Ноэль Галлахер: «Хочу, чтобы в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграл с «Интером»

Бывший солист группы Oasis и по совместительству болельщик «Манчестер Сити» Ноэль Галлахер определил для своей любимой команды идеального соперника в финале Лиги чемпионов.

«Хочу, чтобы в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграл с «Интером». Эта команда сейчас довольно слабо выступает. Ромелу Лукаку также в данный момент играет не очень хорошо, – цитирует Галлахера Sky Sport Italia.

Напомним, «Манчестер Сити» ранее только один раз играл в финале Лиги чемпионов. В 2021 году подопечные Хосепа Гвардиолы в решающем матче турнира минимально уступили лондонскому «Челси» со счётом 0:1.