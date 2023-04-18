Де Врей и Шкриньяр не помогут «Интеру» в ответном матче с «Бенфикой»

Миланский «Интер» будет вынужден обойтись без двух основных центральных защитников в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики». Напомним, первую встречу итальянская команда выиграла на выезде 2:0.

По информации от Sky Sport Italia, «Интеру» в ответной игре не поможет Стефан де Врей, который получил травму в последнем туре Серии А против «Монцы». Другой центральный защитник в лице Милана Шкриньяра ещё не успел восстановиться после своего повреждения и тоже не поможет команде Симоне Индзаги.

Напомним, у «Интера» есть шанс выйти в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2010 года, когда миланская команда под руководством Жозе Моуринью выиграла турнир.