Мостовой дал прогноз на матч «Наполи» - «Милан»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем поединке между «Наполи» и «Миланом» в рамках четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Я считаю, что у клубов примерно одинаковые шансы на выход в полуфинал. Жду активного футбола. Так что лучше предложу поставить на голы. Уверен, что тут отличатся оба коллектива», - передает слова Мостового Vseprosport.ru.

В первом матче «Милан» победил «Наполи» со счетом 1:0. Ответная встреча состоится сегодня, 18 апреля, на стадионе в Неаполе. Начало – 22:00 по московскому времени.