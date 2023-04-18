Дзанетти: «Игра против «Бенфики» будет определяющей для будущего «Интера»

Экс-капитан миланского «Интера» Хавьер Дзанетти высказался насчет предстоящего поединка «нерадзурри» против лиссабонской «Бенфики» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«В это году «Интер» силен и демонстрирует высокую интенсивность. Игра против «Бенфики» будет определяющей для будущего. Проблемы в Серии А? Тут вопросы к психологии футболистов, я не могу объяснить такой контраст между результатами в ЛЧ и чемпионате Италии. К тому же Лукаку продолжает залечивать травму», - передает слова Дзанетти инсайдер Николо Скира.

В первом матче «Интер» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне со счетом 2:0. Ответный поединок состоится в Милане 19 апреля.