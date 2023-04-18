Анчелотти: «Разговор владельцев «Челси» с игроками может дать им мотивацию»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти прокомментировал разговор владельцев «Челси» с футболистами команды. Беседа произошла в раздевалке после поражения «синих» со счётом 1:2 от «Брайтона». По слухам, владельцы сказали игрокам, что потратили 600 миллионов евро на трансферы в ожидании прогресса, которого пока не видят.

«Разговор владельцев «Челси» с игроками может дать им мотивацию. КОманда сейчас переживает не лучший период, поэтому такие вещи могут заставить футболистов сыграть лучше. Меня бы вполне устроило, если бы президент «Реала» заходил в раздевалку после каждой игры», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.