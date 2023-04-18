Кэхилл обратился к игрокам «Челси» перед матчем с «Реалом»

Экс-футболист сборной Англии и лондонского «Челси» Гари Кэхилл обратился к игрокам «пенсионеров» в преддверии ответного поединка ¼ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Парни, вы должны выйти на поле и выложиться на 100 процентов, чего бы это ни стоило. Нужно держать игру под своим контролем в течение всего матча. Если вы сможете это сделать, то вас не в чем будет упрекнуть. Оставьте все свои силы на поле», - передает слова Кэхилла The Mirror.

Напомним, что первый матч прошел в Мадриде и завершился победой «Реала» со счетом 2:0. Ответный поединок пройдет 18 апреля на «Стэмфорд Бридж», начало – 22:00 мск.