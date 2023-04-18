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Маттеус верит в камбэк «Баварии» в матче с «Манчестер Сити»

18 Апреля 2023 • 08:15 Комментировать

Легендарный немецкий защитник Лотар Маттеус высказался об ответном матче между мюнхенской «Баварией» и «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. В первом матче немецкий клуб потерпел поражение со счетом 0:3.

«Чудеса иногда случаются, почему бы им не произойти в Мюнхене? Если команда верит в камбэк, то и я в него верю. Но в этом матче должно совпасть все: голкиперу нужно ловить все мячи, а полевым игрокам забить как можно больше голов», - передает слова Маттеуса Sky Sports.

Ответный матч противостояния состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» 19 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Лотар Маттеус
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