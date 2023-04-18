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Мюллер – об ответном матче с «Манчестер Сити»: «У нас остаются шансы»

18 Апреля 2023 • 00:16 Комментировать
Бавария
...
Манчестер Сити
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19.04 22:00

Футболист «Баварии» Томас Мюллер рассказал, верит ли в успех своей команды в четвертьфинальном противостоянии с «Манчестер Сити».

«Горожане» уверенно победили (3:0) в домашнем матче, который состоялся на прошлой неделе. В среду команды встретятся в Мюнхене.

«Мы верим, что у нас остаются шансы, – делится мыслями Мюллер в преддверии поединка. – Мы должны хорошо начать – хотя бы вести со счётом 1:0 к перерыву. Нет необходимости в том, чтобы с первых минут бежать в атаку и забивать три гола в самом начале. Возможно, мы забьём второй только на 80-й, но тогда у нас останется ещё 15 минут на спасение. Я верю в это», – цитирует журналист Керри Хау ветерана «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Томас Мюллер
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БАВАРИЯ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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