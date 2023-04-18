Мюллер – об ответном матче с «Манчестер Сити»: «У нас остаются шансы»

Футболист «Баварии» Томас Мюллер рассказал, верит ли в успех своей команды в четвертьфинальном противостоянии с «Манчестер Сити».

«Горожане» уверенно победили (3:0) в домашнем матче, который состоялся на прошлой неделе. В среду команды встретятся в Мюнхене.

«Мы верим, что у нас остаются шансы, – делится мыслями Мюллер в преддверии поединка. – Мы должны хорошо начать – хотя бы вести со счётом 1:0 к перерыву. Нет необходимости в том, чтобы с первых минут бежать в атаку и забивать три гола в самом начале. Возможно, мы забьём второй только на 80-й, но тогда у нас останется ещё 15 минут на спасение. Я верю в это», – цитирует журналист Керри Хау ветерана «Баварии».