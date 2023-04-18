Кепа: «Реал» – король Лиги чемпионов»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага высказался о силе мадридского «Реала» в преддверии ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

Испанский вратарь был вынужден дважды доставать мяч из сетки в первом поединке, который прошёл в Мадриде. Лондонцы не смогли ответить ни одним своим голом на «Сантьяго Бернабеу».

«Как все знают, «Реал» – король Лиги чемпионов, и в первом матче мы позволили слишком много такому сильному сопернику. Думаю, мы оставляли слишком много пространства Винисиусу, чего следует избегать завтра», – поведал на пресс-конференции Кепа.

Встреча «Челси» с «Реалом» пройдёт во вторник в 22:00 по московскому времени.