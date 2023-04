Челси - Реал: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Челси» и «Реал» третий сезон подряд играют на вылет в Лиге чемпионов. И на сей раз у нас есть явный фаворит - мадридская команда, которая дома победила со счетом 2:0 и выглядит гораздо стабильнее противника, который застрял в середине таблицы и вряд ли пробьется в еврокубки через АПЛ. Смена главного тренера пока ничего не дала «синим» - три поражения подряд и шесть матчей без побед. Несмотря на все расклады, уверены, команды покажут себя с самой лучшей стороны.

Показ этого поединка на «Матч ТВ», «Матч Футбол 2», «Мегого Футбол 1», Arena Sport 7 Croatia, beIN Connect MENA, beIN Sports MENA English 1, beIN Sports MENA Premium 1, BT Sport 1, BT Sport [app], BT Sport Player, BT Sport Ultimate 4K, C More Finland, C More Sweden, Canal+ Foot, DAZN Canada, Digi Sport 1 Romania, EXXEN Digital Türkiye, M+ Liga de Campeones BAR, M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones, M4 Sport Hungary, Meraj TV, Paramount+ USA, Prima Sport RO 1, PrimaPlay [app], RMC Sport 1, Sky Sport 253 Italia, Sky Sport Football Italia, TV2 Play Norge, TV3+ Dansk, ViaPlay Baltic, ViaPlay Denmark. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.