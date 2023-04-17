Милитао: «У «Челси» остаются шансы, мы должны повторить то, что сделали в первом матче»

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао пообщался с журналистами перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против «Челси».

В первом поединке команда Карло Анчелотти взяла верх – 2:0. Ответная игра состоится 18 апреля на «Стэмфорд Бридж».

«Мы должны продолжать в том же духе, сейчас у нас всё хорошо. Мы знаем, что нас ждёт непростой матч, но нам необходимо делать то, что мы уже делали ранее.

«Челси» – отличная команда, непросто забивать в матче с таким соперником, нужно много работать. Конечно, у них есть шансы, и мы не можем позволять себе ошибаться. Важно не думать об этом слишком много, а просто выходить и играть на победу», – цитирует Goal Милитао.