Анчелотти – об ответном матче с «Челси»: «Мы должны быть осторожны»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против «Челси».

Первая встреча, прошедшая в столице Испании, завершилась победой хозяев – 2:0. 18 апреля команды сыграют в Лондоне.

«Наша команда находится в хорошем состоянии, мы мотивированы, как и всегда. Нам предстоит важная игра, требующая максимальной самоотдачи. Впереди 90 минут, случиться может всякое.

Завтрашний матч – отличная возможность для «Челси» перевернуть ситуацию, и мы должны быть осторожны с таким соперником. Наша задача – показать свой максимум», – цитирует Goal итальянского специалиста.