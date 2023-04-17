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Анчелотти – об ответном матче с «Челси»: «Мы должны быть осторожны»

17 Апреля 2023 • 21:50 Комментировать (1)
Челси
...
Реал Мадрид
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Через 22 ч. 18 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против «Челси».

Первая встреча, прошедшая в столице Испании, завершилась победой хозяев – 2:0. 18 апреля команды сыграют в Лондоне.

«Наша команда находится в хорошем состоянии, мы мотивированы, как и всегда. Нам предстоит важная игра, требующая максимальной самоотдачи. Впереди 90 минут, случиться может всякое.

Завтрашний матч – отличная возможность для «Челси» перевернуть ситуацию, и мы должны быть осторожны с таким соперником. Наша задача – показать свой максимум», – цитирует Goal итальянского специалиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Карло Анчелотти
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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Sergey999
17 Апреля 2023 в 21:56
И главное не транжирить моменты.
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