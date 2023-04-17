Лэмпард – об ответном матче с «Реалом»: «В футболе возможно всё»

Временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Мадридский коллектив взял верх в первой встрече (2:0), которая прошла на прошлой неделе. Судьба противостояния решится во вторник в Лондоне.

«Мы находимся совсем не там, где ходим находиться. Учитывая текущее положение, от нас потребуются невероятные усилия, чтобы добиться успеха против «Реала», но нам будет помогать атмосфера «Стэмфорд Бридж». Наш соперник находится на чрезвычайно высоком уровне, но в футболе возможно всё», – цитирует журналист Альфредо Педулла английского специалиста.