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Лига чемпионов

Кепа – об ответном матче с «Реалом»: «Нам будет непросто»

17 Апреля 2023 • 18:52 Комментировать
Челси
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Реал Мадрид
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18.04 22:00

Испанский вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага высказался об ответном четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Нам будет непросто. Мы не обязаны выдавать матч всей жизни, нам нужно быть лучшей версией себя и делать правильные шаги. Нам не нужно накручивать себя. Мы должны качественно играть в обороне и атаке», – заявил голкипер «синих» на предматчевой пресс-конференции. По его словам, команда должна быть лучше, чем во встрече на «Сантьяго Бернабеу», назвав ключами к успеху большее владение мячом и создание моментов.

Напомним, что «Челси» примет «Реал» завтра, 18 апреля. В первой встрече действующие чемпионы Европы выиграли со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Лига Чемпионов Кепа Аррисабалага
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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