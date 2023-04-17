Кепа – об ответном матче с «Реалом»: «Нам будет непросто»

Испанский вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага высказался об ответном четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Нам будет непросто. Мы не обязаны выдавать матч всей жизни, нам нужно быть лучшей версией себя и делать правильные шаги. Нам не нужно накручивать себя. Мы должны качественно играть в обороне и атаке», – заявил голкипер «синих» на предматчевой пресс-конференции. По его словам, команда должна быть лучше, чем во встрече на «Сантьяго Бернабеу», назвав ключами к успеху большее владение мячом и создание моментов.

Напомним, что «Челси» примет «Реал» завтра, 18 апреля. В первой встрече действующие чемпионы Европы выиграли со счётом 2:0.