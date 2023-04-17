Масалитин считает, что у «Баварии» есть шансы в противостоянии с «Манчестер Сити»

Бывший игрок ЦСКА и футбольный эксперт Валерий Масалитин порассуждал о том, если ли шансы у «Баварии» пройти «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, в первой встрече «горожане» разгромили своего соперника со счетом 3:0.

«Шансы есть всегда. Немцы будут делать все, чтобы сохранить интригу до конца игры. Если, к примеру, в первом тайме забьют два, то вопрос подвиснет. Шансов мало, но они есть», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

Эксперт считает, что «Баварии» будет тяжело, ведь «Манчестер Сити» сейчас на ходу, но мюнхенский клуб никогда нельзя списывать со счетов.

«Бавария» примет на своем поле подопечных Хосепа Гвардиолы 19 апреля, начало — в 22:00 по мск.