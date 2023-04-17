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Лига чемпионов

Масалитин уверен в том, что «Реал» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов

17 Апреля 2023 • 15:32 Комментировать
Челси
...
Реал Мадрид
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18.04 22:00

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом». В первой встрече мадридский клуб одержал уверенную победу со счетом 2:0.

«Я думаю, что здесь вообще вопрос закрытый. Конечно, на эту игру «Челси» соберется, но очень тяжело будет им. у «Реала» более стабильная игра. Здесь, я думаю, что однозначно «Реал» пройдет дальше», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Матч «Челси» - «Реал» состоится завтра, 18 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Валерий Масалитин
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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