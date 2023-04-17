Де Брёйне – об ответном матче с «Баварией»: «Впереди 95 минут футбола, ничего не решено»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поделился мыслями в преддверии ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии».

Команда Хосепа Гвардиолы едет в Мюнхен с заделом в три гола, однако бельгиец призывает не отправлять «горожан» в полуфинал раньше времени: «Впереди долгий путь. За 95 минут многое может случиться. Все наслышаны о невероятных развязках в футболе, поэтому наша задача – показать свою лучшую игру. Нужно начать всё с нуля, и мы знаем, что будет тяжело. Мы должны играть так, как умеем, а не удерживать преимущество. В «Баварии» много отличных игроков», – цитирует The Independent де Брёйне.