Мадридский «Реал» присматривается сразу к четырём футболистам «Челси».

Президент «королевского клуба» Флорентино Перес рассчитывает воспользоваться непростой ситуацией в «Челси», чтобы на выгодных условиях переманить ряд игроков лондонцев, докладывает Fichajes. Речь идёт о полузащитниках Мэйсоне Маунте, Рубене Лофтус-Чике и Матео Ковачиче, последний из которых, к слову, в прошлом уже выступал за «сливочных». Действующие контракты всех трёх хавбеков истекают уже в следующем году. Кроме того, «Реалу» интересен правый защитник Рис Джеймс, о чём неоднократно сообщалось в прошлом.