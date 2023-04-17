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Гвардиола: «Мы должны играть на победу в Мюнхене, иначе «Бавария» заставит нас страдать»

17 Апреля 2023 • 01:31 Комментировать
Бавария
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Манчестер Сити
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19.04 22:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команда должна развить преимущество, добытое в первом матче с «Баварией».

На прошлой неделе «горожане» взяли верх в первом четвертьфинале, который прошёл на «Этихаде» (3:0). 19 апреля команды встретятся в Мюнхене.

«Я хочу, чтобы моя команда была настроена на победу в этом матче. Мы не можем ехать туда для отбывания номера, нас ждёт очередной финал. Я знаю, какая обстановка в Мюнхене, знаю игроков «Баварии», немецкий менталитет, и для меня очевидно, что соперник заставит нас страдать, если мы будем слишком пассивны», – приводит BeanymanSports слова испанского специалиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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БАВАРИЯ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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