Гвардиола: «Мы должны играть на победу в Мюнхене, иначе «Бавария» заставит нас страдать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команда должна развить преимущество, добытое в первом матче с «Баварией».

На прошлой неделе «горожане» взяли верх в первом четвертьфинале, который прошёл на «Этихаде» (3:0). 19 апреля команды встретятся в Мюнхене.

«Я хочу, чтобы моя команда была настроена на победу в этом матче. Мы не можем ехать туда для отбывания номера, нас ждёт очередной финал. Я знаю, какая обстановка в Мюнхене, знаю игроков «Баварии», немецкий менталитет, и для меня очевидно, что соперник заставит нас страдать, если мы будем слишком пассивны», – приводит BeanymanSports слова испанского специалиста.