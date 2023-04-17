Вальверде: «Победа в Лиге чемпионов дарит уникальные эмоции, которые, надеюсь, мы испытаем вновь»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о важности успешного выступления в Лиге чемпионов.

В прошлом году команда Карло Анчелотти стала триумфатором турнира, обыграв в финале «Ливерпуль». В нынешнем розыгрыше мадридцы сохраняют шансы на защиту титула: в первом четвертьфинале был обыгран «Челси» (2:0).

«Победа в Лиге чемпионов – это нечто уникальное, я не могу ни с чем сравнить эти ощущения. Это приносит огромную радость, и, надеюсь, мы снова это ощутим.

В финале с «Ливерпулем» Анчелотти сказал мне сохранять спокойствие и наслаждаться моментом. Иногда такие советы необходимы», – рассказал в интервью ESPN Вальверде.