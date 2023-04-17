Гвардиола – об инциденте с Мане и Сане: «Это может сделать «Баварию» опаснее»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о скандале, который недавно разразился в «Баварии».

Мюнхенцы крупно уступили «горожанам» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3), после чего Садио Мане и Лерой Сане серьёзно поругались. Итогом конфликта стал удар экс-форварда «Ливерпуля» по лицу бывшего игрока «Манчестер Сити». «Бавария» уже оштрафовала и временно отстранила сенегальца.

«Может ли этот скандал сделать «Баварию» более опасной? Абсолютно. Иногда команде требуется конфликт, чтобы по-настоящему сплотиться», – приводит BeanymanSports слова Гвардиолы.

Ответный матч «Баварии» против «Манчестер Сити» состоится 19 апреля.