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Лига чемпионов

Чупо-Мотинг вряд ли сыграет с «Манчестер Сити», место форварда может занять Мюллер

16 Апреля 2023 • 23:37 Комментировать
Бавария
...
Манчестер Сити
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19.04 22:00

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг вряд ли выйдет в стартовом составе в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Камерунец борется с травмами, из-за которых пропустил последние три поединка, включая первую четвертьфинальную встречу с «Манчестер Сити» (0:3). Согласно сведениям Kicker, 34-летний форвард может пропустить и ответную игру – его выход в старте крайне маловероятен. Матис Тель и Серж Гнабри тоже не рассматриваются в качестве первого выбора на позицию «девятки», поэтому место на острие атаки, по мнению источника, займёт Томас Мюллер.

Поединок «Баварии» против «Манчестер Сити» состоится 19 апреля в Мюнхене.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Томас Мюллер Эрик Чупо-Мотинг Серж Гнабри Матис Тель
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БАВАРИЯ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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