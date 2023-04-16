Чупо-Мотинг вряд ли сыграет с «Манчестер Сити», место форварда может занять Мюллер

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг вряд ли выйдет в стартовом составе в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Камерунец борется с травмами, из-за которых пропустил последние три поединка, включая первую четвертьфинальную встречу с «Манчестер Сити» (0:3). Согласно сведениям Kicker, 34-летний форвард может пропустить и ответную игру – его выход в старте крайне маловероятен. Матис Тель и Серж Гнабри тоже не рассматриваются в качестве первого выбора на позицию «девятки», поэтому место на острие атаки, по мнению источника, займёт Томас Мюллер.

Поединок «Баварии» против «Манчестер Сити» состоится 19 апреля в Мюнхене.