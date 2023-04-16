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Лига чемпионов

Гвардиола высказался об ответном матче с «Баварией»

16 Апреля 2023 • 07:05 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча с мюнхенской «Баварией» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. В первой встрече «горожане» отпраздновали крупную победу со счетом 3:0.

«Нам противостоит очень серьезный соперник. Мы отправимся в Мюнхен, чтобы добиться чего-то значимого. Едем за путевкой в полуфинал. «Манчестер Сити» должен продемонстрировать правильный настрой и сыграть предельно внимательно в тяжелые моменты, которые точно будут», - передает слова испанского специалиста BBC Sport.

Ответный матч состоится в Мюнхене 19 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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