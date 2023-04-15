Тухель заявил, что Мане вернётся в состав «Баварии» на матч против «Манчестер Сити»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель заявил, что сенегальский форвард Садио Мане вернётся в состав команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Садио дал реакцию и извинился. Завтра он вернется к тренировкам в обычном режиме и будет доступен для выбора в игре с «Манчестер Сити», — сказал Тухель на пресс-конференции после матча против «Хоффенхайма» (1:1).

Напомним, что после первого четвертьфинала Лиги чемпионов между Мане и его одноклубником Лероем Сане произошла стычка, по итогам которой сенегалец ударил немца по лицу.

Ответный матч состоится 19 апреля в Германии.