Наставник «Бенфики» бодрится - он считает, что его команда может обыграть «Интер»

С дефицитом в два мяча вследствие домашнего поражения собирается «Бенфика» в Милан, на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Но, несмотря на сложность задачи, Роджер Шмидт, наставник клуба, уверен в том, что его подопечные имеют шанс на удачное выступление.

- Иногда случаются матчи, в которых не все идеально, но у нас хорошая команда, выстроенная потом и трудом, и, если мы сыграли один матч не лучшим образом, то это не значит, что у нас нет шансов во втором матче, - цитирует слова Шмидта итальянское новостное агентство ITASportPress.

Матч между «Интером» и «Бенфикой» состоится в среду, 19 апреля.