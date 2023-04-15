Капелло назвал ключевого игрока «Милана» в Лиге чемпионов

Итальянский специалист Фабио Капелло высказался об успешном выступлении «Милана» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. «Россонери» дошли до четвертьфинала, где в первом матче минимально одолели «Наполи» со счетом 1:0.

«В минувшем сезоне «Реал» стал победителем Лиги чемпионов благодаря спасениям Тибо Куртуа. Голкипер играет очень важную роль. В «Милане» Меньян показывает такую же игру. Майк – ключевой футболист команды в Лиге чемпионов», - передает слова тренера Football Italia.

Ответный матч между «Наполи» и «Миланом» состоится в Неаполе 18 апреля. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.