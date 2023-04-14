Стоунса признали игроком недели в Лиге чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Информация размещена на страницах официального сайта УЕФА.

В борьбе за звание лучшего футболиста по итогам первых четвертьфиналов Лиги чемпионов Стоунс обошёл Алессандро Бастони («Интер»), Винисиуса Жуниора («Реал») и Браима Диаса («Милан»).

Напомним, что «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов разгромил «Баварию» на своём поле со счётом 3:0. На следующей неделе команды проведут ответный поединок в Мюнхене.