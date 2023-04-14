Сане попросил руководство «Баварии» не продавать Мане

Атакующий полузащитник «Баварии» Лерой Сане обратился к руководству клуба с просьбой сохранить в команде вингера Садио Мане, несмотря на недавний конфликт с сенегальцем.

После первого матча ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:3) между одноклубниками произошла драка, в ходе которой Мане ударил Сане по лицу.

Напомним, что за свое поведение Садио уже был оштрафован на полмиллиона евро. Клуб запланировал продажу футболиста в летнее трансферное окно.

Мане перешел в «Баварию» летом прошлого года. С 31-летним футболистом был подписан долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2025 года.