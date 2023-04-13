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Лига чемпионов

Анчелотти назвал лучшего игрока «Реала» в матче с «Челси»

13 Апреля 2023 • 12:00 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти пообщался с представителями СМИ после поединка против лондонского «Челси» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов. В частности, итальянский специалист отметил игру полузащитника Федерико Вальверде.

«Федерико был лучшим в этом матче. Он играл с огромной мотивацией и много помогал команде в защите. В отборе мяча Вальверде был великолепен», - передает слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Поединок между «Реалом» и «Челси» состоялся на «Сантьяго Бернабеу» и завершился победой «сливочных» со счетом 2:0. Ответная игра пройдет в Лондоне на следующей неделе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Карло Анчелотти Федерико Вальверде
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