Анчелотти назвал лучшего игрока «Реала» в матче с «Челси»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти пообщался с представителями СМИ после поединка против лондонского «Челси» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов. В частности, итальянский специалист отметил игру полузащитника Федерико Вальверде.

«Федерико был лучшим в этом матче. Он играл с огромной мотивацией и много помогал команде в защите. В отборе мяча Вальверде был великолепен», - передает слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Поединок между «Реалом» и «Челси» состоялся на «Сантьяго Бернабеу» и завершился победой «сливочных» со счетом 2:0. Ответная игра пройдет в Лондоне на следующей неделе.