Холанн и Бензема - в символической сборной Лиги чемпионов

Аналитики портала Whoscored составили символическую сборную Лиги чемпионов по итогам первых матчей ¼ финала. Самые высокие оценки получили два представителя «Манчестер Сити» Родри и Бернарду Силва.
Команда недели: Эдерсон, Камавинга, Дармиан, Бастони, Калабрия, Винисиус, Барелла, Родри, Бернарду Силва, Холанн, Бензема.
Напомним, что в первых матчах «Манчестер Сити» победил «Баварию» (3:0), «Реал» одолел «Челси» (2:0), «Интер» оказался сильнее «Бенфики» (2:0), а «Милан» минимально выиграл у «Наполи» (1:0).
Ответные матчи состоятся на следующей неделе, 18-19 апреля.
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