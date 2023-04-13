Фердинанд оценил игру Винисиуса против «Челси»

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об игре нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в первом матче с лондонским «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Жуниор был великолепен в прошедшем матче. Он покажет класс и на «Стэмфорд Бридж». В свою очередь Рису Джеймсу нужно доказать, что ему по силам противостоять таким футболистам», - передает слова эксперта пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч завершился победой «Реала» со счетом 2:0. Винисиус был признан лучшим футболистом поединка.

Ответный матч пройдет 18 апреля в Лондоне.