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Лига чемпионов

Фердинанд оценил игру Винисиуса против «Челси»

13 Апреля 2023 • 10:08 Комментировать

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об игре нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в первом матче с лондонским «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Жуниор был великолепен в прошедшем матче. Он покажет класс и на «Стэмфорд Бридж». В свою очередь Рису Джеймсу нужно доказать, что ему по силам противостоять таким футболистам», - передает слова эксперта пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч завершился победой «Реала» со счетом 2:0. Винисиус был признан лучшим футболистом поединка.

Ответный матч пройдет 18 апреля в Лондоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Рио Фердинанд Винисиус Жуниор
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