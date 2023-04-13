Крауч отреагировал на победу «Милана»

Известный в прошлом английский нападающий Питер Крауч высказался насчет победы «Милана» над «Наполи» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. «Россонери» выиграли со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Исмаэль Беннасер.

«Было видно, как «Милан» радовался этому результату. У «Наполи» были моменты, однако этого не хватило для того, чтобы забить. Тот факт, что «россонери» смогли забить и выиграть, придаст им уверенности перед ответной игрой», - передает слова Питера пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок между «Наполи» и «Миланом» состоится в Неаполе через неделю, 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.