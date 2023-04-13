Ходдл: «Челси» ещё не научился играть в открытый футбол»

Экс-наставник сборной Англии Гленн Ходдл высказался о поражении лондонского «Челси» от мадридского «Реала» (0:2) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Во второй половине встречи «Челси» удалось проявить характер. Было внесено много изменений и в концовке Маунт едва не забил гол. Лондонцы пока не научились играть в столь открытый футбол и до конца действовать, как в первом тайме, создавая угрозы для атаки в любой момент», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок между лондонцами и «сливочными» состоится на следующей неделе на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.