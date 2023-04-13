Элмас: «Наполи» способен перевернуть ход противостояния в ответном матче»

Полузащитник «Наполи» Эльиф Элмас высказался касательно поражения от «Милана» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Неаполитанцы уступили на «Сан-Сиро» со счетом 0:1.

«Наполи» способен перевернуть ход противостояния в ответном матче, потому что у нас стойкий характер, сильные футболисты и отличный главный тренер. Мы знаем, что у «Милана» отличная команда. «Наполи» показал неплохую игру и должен показать свою лучшую версию на своем поле», - передает слова хавбека пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча состоится в Неаполе на следующей неделе, 18 апреля. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.