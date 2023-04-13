Куртуа недоволен, что «Реал» забил всего два гола «Челси»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа дал комментарий после поединка против лондонского «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Королевский» клуб отпраздновал победу со счетом 2:0.

«В больших матчах часто не покидает чувство, что можно было все решить намного раньше. «Челси» мог забить в самой концовке встречи. «Реал» добился хорошего результата, но тревожит то, что мы не смогли забить еще. Надеюсь, мы не пожалеем об этом на следующей неделе», - приводит слова бельгийского вратаря пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.