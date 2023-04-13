Томори подвёл итоги матча «Милан» - «Наполи».

Защитник «Милана» Фикайо Томори пообщался с представителями СМИ после домашнего матча ¼ финала Лиги Европы против «Наполи». «Россонери» одержали победу со счетом 1:0.

«Мы очень рады этой победе. Но прекрасно понимаем, что еще ничего не добились. Нам нужно хорошо подготовиться к ответной встрече. Большая благодарность нашим болельщикам, они вселяют в нас энергию и заставляют выкладываться на 100 процентов», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок противостояния состоится на стадионе в Неаполе во вторник, 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.