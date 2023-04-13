Калабрия рассказал о настрое «Милана» на ответный матч с «Наполи»

Защитник и капитан «Милана» Давиде Калабрия прокомментировал победу над «Наполи» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.

«Это лишь первая игра, еще ничего не решено. «Милан» ждет тяжелый выезд в Неаполь. «Наполи» - очень сильный соперник. Но мы настроены на победу и в ответной встрече», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В первом матче «Милан» победил «Наполи» со счетом 1:0 благодаря голу Исмаэля Беннасера.

Ответная встреча состоится в Неаполе во вторник, 18 апреля. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени. Победитель противостояния станет участником ½ финала ЛЧ.