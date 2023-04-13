Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Мбаппе раскрыл свою ближайшую цель в футболе

13 Апреля 2023 • 08:12 Комментировать

Звездный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своих ближайших планах на будущее.

«Какова моя следующая цель? Я хочу выиграть Лигу чемпионов. «ПСЖ» уже играл на всех стадиях этого турнира. Я мечтаю об этом трофее. Для меня важно понять над головой этот кубок. Надеюсь, в скором будущем это случится. Конечно, мне хотелось бы сделать это вместе с «ПСЖ», - передает слова 24-летнего французского форварда France3.

Напомним, что «ПСЖ» провально выступил в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Парижский гранд потерпел поражение от мюнхенской «Баварии» на стадии 1/8 финала (0:1, 0:2).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
09:53 · Лига чемпионов
Ходдл: «Челси» ещё не научился играть в открытый футбол»
09:45 · Лига чемпионов
Элмас: «Наполи» способен перевернуть ход противостояния в ответном матче»
09:38 · Лига чемпионов
Куртуа недоволен, что «Реал» забил всего два гола «Челси»
09:03 · Лига чемпионов
Кьяер прокомментировал победу над «Наполи»
08:57 · Лига чемпионов
Томори подвёл итоги матча «Милан» - «Наполи».
08:44 · Лига чемпионов
Калабрия рассказал о настрое «Милана» на ответный матч с «Наполи»
08:12 · Лига чемпионов
Мбаппе раскрыл свою ближайшую цель в футболе
08:05 · Лига чемпионов
Бензема догнал Холанна по голам в 2023 году
07:44 · Лига чемпионов
Винисиус: «Реал» провёл один из лучших матчей в сезоне»
07:39 · Лига чемпионов
Джо Коул высказался о победе «Реала» над «Челси»
07:33 · Лига чемпионов
Лэмпард раскрыл, что сказал игрокам «Челси» после поражения от «Реала»
07:27 · Лига чемпионов
Пиоли оценил шансы «Милана» и «Наполи» на выход в полуфинал Лиги чемпионов
07:14 · Лига чемпионов
Анчелотти рассказал, что думает о Лэмпарде
01:01 · Лига чемпионов
Анчелотти установил единоличный рекорд «Реала»
00:56 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Ещё не всё решено»
Все новости
Рекомендуем