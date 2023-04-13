Мбаппе раскрыл свою ближайшую цель в футболе

Звездный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своих ближайших планах на будущее.

«Какова моя следующая цель? Я хочу выиграть Лигу чемпионов. «ПСЖ» уже играл на всех стадиях этого турнира. Я мечтаю об этом трофее. Для меня важно понять над головой этот кубок. Надеюсь, в скором будущем это случится. Конечно, мне хотелось бы сделать это вместе с «ПСЖ», - передает слова 24-летнего французского форварда France3.

Напомним, что «ПСЖ» провально выступил в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Парижский гранд потерпел поражение от мюнхенской «Баварии» на стадии 1/8 финала (0:1, 0:2).