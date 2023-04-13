Бензема догнал Холанна по голам в 2023 году

В первом матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле принимал лондонский «Челси». Подопечные Карло Анчелотти отпраздновали уверенную победу со счетом 2:0.

В этом поединке голом отметился нападающий «королевского» клуба Карим Бензема. Этот мяч стал для 35-летнего французского бомбардира 18-й в этом году во всех турнирах. По данному показателю Карим сравнялся с центрфорвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

На следующей неделе «Реал» и «Челси» сыграют ответный матч. Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» 18 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.