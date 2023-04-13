Винисиус: «Реал» провёл один из лучших матчей в сезоне»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился мнением о победе своей команды над лондонским «Челси» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Испанский клуб на своем поле выиграл со счетом 2:0.

«Реал» показал очень хорошую игру. Мы постоянно оказывали прессинг на соперника, как это делали в матчах прошлого сезона. Это был один из лучших наших поединков в сезоне. Впереди нас ждет ответная встреча, поэтому нужно сохранять полную концентрацию. В Лондоне будет нелегко», - передает слова бразильца AS.

Ответная игра пройдет 18 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.