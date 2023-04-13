Джо Коул высказался о победе «Реала» над «Челси»

Экс-футболист сборной Англии Джо Коул высказался относительно поражения лондонского «Челси» от мадридского «Реала» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. «Синие» уступили на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:2.

«Противостояние еще не завершено. В первом матче «Реал» смог воспользоваться своими шансами. Мадридцы были лучше как команда, но при этом не забывайте, что они – действующие чемпионы. Хоть «Челси» и проиграл, но лондонцы до сих пор в игре», - передает слова Коула пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Челси» против «Реала» состоится в Лондоне 18 апреля. Начало матча запланировано в 22:00 мск.