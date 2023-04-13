Лэмпард раскрыл, что сказал игрокам «Челси» после поражения от «Реала»

В первом матче ¼ финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» на выезде потерпел поражение от мадридского «Реала» со счетом 0:2. Своим мнением по этому результату поделился главный тренер «пенсионеров» Фрэнк Лэмпард.

«После завершения матча я сказал своим футболистам, что на «Стэмфорд Брдж» могут происходить невероятные вещи. Нам противостоит сильный соперник, но нам нужно продолжать верить в себя. Необходимо показать игру на уровень выше. Если у нас это получится, то будут шансы», - цитирует тренера The Athletic.

Ответный матч «Челси» - «Реал» пройдет в Лондоне 18 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.