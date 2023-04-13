Пиоли оценил шансы «Милана» и «Наполи» на выход в полуфинал Лиги чемпионов

Наставник «Милана» Стефано Пиоли высказался касательно победы своих подопечных над «Наполи» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. «Россонери» одержали минимальную победу со счетом 1:0.

«Шансы команд на проход дальше? Я еще до старта противостояния считал, что они равны. После первого поединка мое мнение не изменилось. Жаль, что мы не смогли забить еще один мяч. В этой паре еще ничего не решено», - передает слова специалиста Football-Italia.

Ответный поединок между «Наполи» и «Миланом» состоится во вторник, 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.